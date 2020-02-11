Филарет обвинил ПЦУ в желании захватить имущество «Киевского патриархата»

В основе конфликта между так называемым Киевским патриархатом и неканонической Православной церковью Украины лежит имущественный спор, сообщил глава КП Филарет (Денисенко).
«Патриарх» КП заявил, что глава ПЦУ Епифаний желает заполучить имущество «Киевского патриархата». Филарет сказал: «Если бы я его отдал, то им патриарх не нужен». Он подчеркнул, что конфликт «сводится к борьбе за имущество», в ПЦУ «беспокоятся не столько о духовном, сколько о материальном», передает ТАСС со ссылкой на Громадське ТВ.
Он заявил, что имущество «документально принадлежит» КП и нет решений суда о передаче собственности.
«Есть желание митрополита Епифания, и мы видим, что зависть есть, но результатов нет, я думаю, и не будет», – сказал Филарет.
Напомним, Филарет был одним из создателей ПЦУ, которая в 2019 году получила томос об автокефалии от Константинополя. Однако позднее он начал критиковать томос и продолжил работу от имени УПЦ КП, хотя Минюст Украины сообщил о ликвидации КП.
При этом томос, получения которого добивался Филарет, позволил украинским раскольникам развернуть кампанию по захвату собственности канонической Украинской православной церкви.
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