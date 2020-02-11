Поклонники приняли Светлану Лободу за Ирину Шейк на пляжном фото

Поклонники приняли Светлану Лободу за Ирину Шейк на пляжном фото

11.02.2020, 1:04, Разное

Фолловеры Светланы Лободы удивились снимку исполнительницы в соцсети Instagram – на нём она имеет много сходств с моделью Ириной Шейк. По словам интернет-пользователей, речь идёт не только о чертах лица, но и об улыбке.
На данный момент знаменитость продолжает отдыхать, но по-прежнему не говорит поклонникам, какой именно курорт выбрала. На своей странице в Instagram певица иногда делится снимками на фоне океана, поэтому юзерам сложно угадать, где именно она сейчас находится. В последней публикации фанаты отметили поразительное сходство исполнительницы с Ириной Шейк, и это удивило их, так как Лобода уже давно выработала образ, выделяющий её на эстраде.

При этом, знаменитость неоднократно заявляла, что её красота – естественная, и за всю жизнь она лишь единожды воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы удалить горбинку на носу. Именно после обвинений в пластических операциях Лобода и стала публиковать фотографии со спортивного зала.



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