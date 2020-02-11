Мнение: Накопленные проблемы

Любопытный график дефицита бюджета Китая по годам, опубликованный Егором Сусиным на его страничке в Фейсбуке:

Суть его весьма очевидна: после кризиса 2008 года Китай поддерживал экономику закачкой ликвидности, причем удержать ситуацию ему так и не удалось — разрыв доходов и расходов бюджета все время рос. Фактически вся экономика Китая работала исключительно в долг, размеры которого в связи с размерами самой экономики выглядят весьма солидно. Долг нефинансового сектора Китая по последним известным данным составляет порядка 35 трлн долларов.

Ясно, что эпидемия вынудит китайские власти наплевать на все параметры и риски, закачивая ликвидность в экономику в любых потребных количествах и масштабах. Первый транш на первых торгах в 240 млрд долларов (1,7 трлн юаней) — это только начало. Расходы бюджета будут только расти, а вот доходы по понятной причине — падать. Разрывы будут еще более впечатляющими в 2020 году даже по сравнению с 2019, и без того неблестящим.

Проблемы Китая накапливались годами, и эпидемия лишь обострила существующие противоречия. Есть железное правило: любая катастрофа обусловлена в первую очередь внутренними причинами. Внешний по отношению к системе фактор, в данном случае эпидемия, может лишь ускорить или замедлить негативные процессы. Но неразрешимость противоречий заложена внутри самой системы.

По-видимому, Китай совершил просчет, пытаясь выйти из кризиса 2008 года через стремительное и несбалансированное расширение внутреннего рынка. При этом логика решения выглядит почти безупречной, но механизмы его воплощения и стали той причиной, по которой сегодня Китай сталкивается с катастрофическими последствиями выбранной им модели развития.

Весьма вероятно, что Китай повторит судьбу Японии, которая до кризиса 1998 года выглядела весьма впечатляюще, однако высокие темпы развития в итоге и привели ее к такому же финалу — несбалансированное развитие закончилось крахом и масштабным долговым кризисом. Японцы, как и китайцы, переуседствовали в кредитном стимулировании своей экономики, рассчитывая на безудержную эксспансию на внешних рынках, которая и должна была покрыть издержки внутреннего роста. Если вспомнить голливудские фильмы тех лет даже из самого кассового ряда — вроде "Крепкого орешка", "Робокопа" и тому подобных, в них японская экспансия в Америку выглядела весьма угрожающе. Но те времена прошли, и место японцев в постапокалиптических картинах будущего прочно заняли китайцы. Теперь, видимо, это место снова становится вакантным.

Источник: Эль Мюрид

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