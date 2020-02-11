Airbus 321 едва не снесло ветром при посадке во время шторма «Киара». Видео

Одна из пассажирок написала в комментарии к видео: «Были с мужем на борту. Поверьте, это была шедевральная посадка. Снимаем шляпы перед капитаном Шекердой».
Сотни авиарейсов были отменены или отложены 9–10 февраля из-за урагана «Киара», который бушевал в Северной и Центральной Европе.
Скорость ветра достигала 150 км/ч.
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Видео: Positively Present / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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