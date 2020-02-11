Дональд Трамп и первая леди Мелания посетят Индию в конце февраля

Дональд Трамп и первая леди Мелания посетят Индию в конце февраля

11.02.2020, 0:52, Новости дня

Президент Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию 24-25 февраля 2020 года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

Ожидается, что американский президент с супругой во время визита посетят Нью-Дели и Ахмедабад, который находится в родном штате премьер-министра Моди в Гуджарате и который сыграл столь важную роль в жизни Махатмы Ганди.

В Белом доме также сообщили, что во время телефонного разговора в выходные дни президент Трамп и премьер-министр Моди согласились, что поездка укрепит стратегическое партнерство между США и Индией, а также углубит взаимоотношения между двумя нациями.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика