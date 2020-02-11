Дональд Трамп и первая леди Мелания посетят Индию в конце февраля

Президент Трамп и первая леди Мелания Трамп посетят Индию 24-25 февраля 2020 года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.
Ожидается, что американский президент с супругой во время визита посетят Нью-Дели и Ахмедабад, который находится в родном штате премьер-министра Моди в Гуджарате и который сыграл столь важную роль в жизни Махатмы Ганди.
В Белом доме также сообщили, что во время телефонного разговора в выходные дни президент Трамп и премьер-министр Моди согласились, что поездка укрепит стратегическое партнерство между США и Индией, а также углубит взаимоотношения между двумя нациями.
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Русская служба «Голоса Америки»
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