Трамп провел совещание с губернаторами штатов

В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме рабочее совещание с губернаторами штатов. В ходе совещания обсуждались насущные проблемы американской социальной жизни, носящие надпартийный характер. Среди этих проблем – состояние и развитие трудовых ресурсов страны, здравоохранение, дерегуляция, снижение цен на медикаменты, развитие промышленности и реформирование системы правосудия.
«Губернаторы сознают необходимость незамедлительного одобрения проектов по развитию инфраструктуры», – заявил президент. В прошлом месяце, подчеркнул Трамп, были обнародованы предложения по новым правилам в сфере развития инфраструктуры, позволяющие ускорить процесс принятия новых проектов более чем на 70 процентов.
Трамп напомнил в этой связи, что в области строительства автодорог на одобрение проектов иногда уходило до 12 лет.
В ходе выступления президент коснулся вопроса о нелегальной иммиграции, заявив, что власти США депортировали тысячи людей с криминальным прошлым в страны, откуда они прибыли: Гватемалу, Гондурас и Мексику.
«Как вы знаете, мы достигли соглашения с этими странами о том, что мы можем это делать», – подчеркнул Трамп.
Затронув вопрос об экономических отношениях с Китаем, президент сказал, что умный человек на посту президента «никогда не позволит, чтобы Китай нас обогнал». «Этого не будет никогда. Так что сейчас мы настолько их опередили, что в течение долгого времени им нас не догнать. Если же… в Белом доме сидит не тот человек… то, конечно, знаете ли, они нас догонят. У нас 350 миллионов человек. Но мы занимаем особое место, у нас особая страна, и никто не догонит нас, если у нас превосходное руководство. А вы – превосходные руководители для своих штатов», – сказал президент.
Трамп подверг критике Евросоюз. «Европа очень плохо с нами обходится, – заявил он. –Евросоюз был создан таким образом, чтобы плохо с нами обходиться, так что они сделали свое дело».
Президент остановился и на вопросе о взносах стран-членов НАТО в бюджет альянса. По его словам, взнос США составлял около ста процентов требуемой суммы.
«Я сказал им: у вас нет выбора, (и теперь) они платят больше», – сказал президент.
Отвечая на вопрос о Митте Ромни, единственном сенаторе-республиканце, проголосовавшим за одну из статей импичмента, Трамп сказал: «Берите его себе. Мы не хотим, чтобы он был с нами».
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Русская служба «Голоса Америки»
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