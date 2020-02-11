В Ровно активиста, боровшегося против незаконной добычи янтаря, хотели подорвать гранатами – СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство представителя общественной организации, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях. Об этом 10 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

«Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления «заказал» местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона», – рассказали в службе.

Злоумышленник некоторое время собирал информацию о намеченной жертве. Затем «киллеру» передали гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

«Для предотвращения убийства осуществили имитирование обстановки преступления», – говорится в пресс-релизе СБУ.

Предполагаемого заказчика задержали в Ровно во время отчета «киллера», добавили в пресс-центре.

Главное следственное управление СБУ ведет уголовное производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

«Суспільне. Рівне» выяснило, что задержанного зовут Давид Николаев. Его жена Любовь Украинчук считает задержание давлением со стороны правоохранительной системы за общественную деятельность и противодействие разворовыванию государственных ресурсов. Она добавила, что, по ее мнению, это может быть связано с попыткой рейдерского захвата предприятия ее мужа.

Также Украинчук отметила, что доказательств совершения или подготовки к совершению преступления у правоохранителей нет, их действия будут обжалованы.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. 12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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