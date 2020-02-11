Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

11.02.2020, 0:30, Новости дня

Опубликован план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты на 2020 год.

СП намерена провести анализ работы кабмина по достижению национальных целей. В первую очередь, обращать внимание будут на борьбу с бедностью и повышение доходов россиян. Ответственным лицом указан председатель СП Алексей Кудрин.

Счетная палат также проверит эффективность налоговых льгот в нефтегазовом секторе и  систему неналоговых платежей, передает РИА «Новости».

В 2020 году будет проведена проверка двух российских платных автодорог: скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург и выхода на МКАД с дороги Москва – Минск.

Кроме того, Счетная палата проверит использование государственных средств, включая средства Фонда национального благосостояния, при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги.

СП устроит проверку Пенсионного фонда России, а также управления Центробанком золотовалютными резервами.

Будут проведены проверки Роснефтегаза, Газпрома, Ростеха и Россетей, передает ТАСС.

Счетная палата проверит эффективность использования субсидий, выделенных Центру имени Хруничева, и средств на ФЦП развития ГЛОНАСС, а также оценит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги.

СП проведет проверку эффективность определения приоритетных направлений науки, программу разработки и производства Ту-160 и его модификаций.

Будет проанализирована эффективность исполнения плана приватизации в 2017-2019 годах.



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