Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Опубликован план контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты на 2020 год.
СП намерена провести анализ работы кабмина по достижению национальных целей. В первую очередь, обращать внимание будут на борьбу с бедностью и повышение доходов россиян. Ответственным лицом указан председатель СП Алексей Кудрин.
Счетная палат также проверит эффективность налоговых льгот в нефтегазовом секторе и систему неналоговых платежей, передает РИА «Новости».
В 2020 году будет проведена проверка двух российских платных автодорог: скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург и выхода на МКАД с дороги Москва – Минск.
Кроме того, Счетная палата проверит использование государственных средств, включая средства Фонда национального благосостояния, при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги.
СП устроит проверку Пенсионного фонда России, а также управления Центробанком золотовалютными резервами.
Будут проведены проверки Роснефтегаза, Газпрома, Ростеха и Россетей, передает ТАСС.
Счетная палата проверит эффективность использования субсидий, выделенных Центру имени Хруничева, и средств на ФЦП развития ГЛОНАСС, а также оценит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги.
СП проведет проверку эффективность определения приоритетных направлений науки, программу разработки и производства Ту-160 и его модификаций.
Будет проанализирована эффективность исполнения плана приватизации в 2017-2019 годах.
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