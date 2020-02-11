Трамп вновь предлагает существенно сократить помощь зарубежным странам

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает сократить помощь другим странам на 21 процент: в бюджетной заявке на 2021 фискальный год на такие программы предусмотрена сумма 44,1 миллиарда долларов, тогда как на 2020 год было выделено 55,7 миллиарда.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео отмечается, что выделенные ресурсы «позволят продолжать продвижение внешнеполитической повестки администрации Трампа во имя американского народа».

По словам Помпео, ресурсы будут направлены на усилия в сфере борьбы с терроризмом, международного здравоохранения и гуманитарных катастроф, а также на противостояние конкуренции со стороны стран, не разделяющих ценности свободы и демократии.

«Мы также будем инвестировать в новые возможности для защиты американских интересов и ценностей в сферах безопасности, торговли и информации, ставя в приоритет интересы США в плане национальной безопасности и экономики и при необходимости совершая стратегический взаимообмен, чтобы добиться результатов для американских налогоплательщиков», – говорится в заявлении госсекретаря.

Законодатели и эксперты прогнозируют, что попытка Трампа урезать пятую часть бюджета на помощь иностранным государствам не встретит теплого приема на Капитолийском холме, в особенности в год выборов.

«…Лучше бы Белый дом поберег деревья вместо того, чтобы направлять нам бюджет, который отправится прямо сюда», – написал в «Твиттере» глава Комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгел, сопроводив пост фотографией мусорного ведра.

В администрации такой подход к сокращению бюджета называют неверным.

«Мы просто не согласны, – заявил и.о. главы Бюджетного управления Расс Вохт. – Президент не согласен с тем, что мы должны поддерживать столь высокий уровень финансирования в категории помощи иностранным государствам».

По его словам, в соответствии с бюджетным планом президента, который предусматривает выделение 4,8 триллиона долларов на финансирование всего федерального правительства, на помощь иностранным государствам будет выделено около 40 миллиардов долларов.

«Это все равно значительная сумма, – подчеркивает Вохт. – Мы все равно будем на очень высоком уровне в сравнении с остальным миром… Объем гуманитарной помощи по этому бюджету с учетом переходного остатка все равно будет вторым по величине в истории США».

В прошлом году контролируемая демократами Палата представителей отклонила предложение Трампа о сокращении помощи иностранным государствам.

Эксперты прогнозируют, что и на этот раз Конгресс частично, если не полностью, восстановит объем средств, выделяемых на такие программы.

Отставной адмирал ВМС Майк Маллен, с 2007 по 2011 гг. возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, в письме к Конгрессу предостерегает об опасности подобных сокращений: «Чем больше мы сокращаем бюджет в сфере международных дел, тем выше риск более длительных и кровопролитных военных операций».

Старший научный сотрудник Центра за американский прогресс Брайан Катулис отмечает, что США традиционно использовали помощь, чтобы способствовать стабилизации других стран, и Трампу не стоит «разоружаться в одностороннем порядке», ослабляя этот инструмент.

Бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер отмечает, что решение сократить объем помощи другим странам наряду с увеличением военных расходов подчеркивает стремление президента делать упор на силу, а не на дипломатию.

«Как и в предшествующие годы, двухпартийное большинство в Конгрессе наверняка отклонит эти сокращения, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с миром, имея все необходимые для успеха инструменты», – считает он.

На фоне сокращения других типов помощи Белый дом предлагает существенно увеличить финансирование Корпорации по финансированию международного развития – нового независимого органа, предоставляющего финансирование частным проектам в сфере развития.

Объем помощи Украине останется на прежнем уровне.

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