Times — возобновляемая энергия изменит лицо планеты и приоритеты политиков

На смену господству исчерпаемых источников энергии приходят технологии использования возобновляемых источников, такие как геотермальная энергия, энергия солнца, ветра, воды, волн и приливов, пишет The Times. При этом издание подчёркивает, что резкий переход может угрожать странам — экспортёрам нефти и газа, а также существующей глобальной финансовой системе.



Reuters

Со времён индустриальной революции геополитическая карта мира формировалась на основе необходимости контролировать исчерпаемые источники энергии, которая определяла международную торговлю и соотношение сил, а также была причиной нестабильности или конфликтов. Однако, как отмечает The Times, господство угля, нефти и сланца уступает место технологиям использования возобновляемых источников энергии, которые и будут формировать это столетие.

Как пишет издание, неизбежность подобных перемен отчасти вызвана стремительным снижением цен на возобновляемые источники энергии. Так, недавно на аукционе в Саудовской Аравии была зафиксирована рекордно низкая цена за 1 мВт/час энергии, добываемой при помощи солнечных электростанций, — $17.

Не менее важную роль также играет необходимость бороться с климатическими изменениями, ассоциируемыми с ископаемыми видами топлива. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно загрязнение воздуха убивает около 7 миллионов человек.

Однако, что самое важное, в отличие от исчерпаемых источников энергии, неисчерпаемые доступны большинству стран мира в различных формах, их легко разместить на локальном уровне, и каждый раз, когда производство энергии солнечного света и ветра увеличивается вдвое, её цена уменьшается на 20%.

При этом энергетически богатые страны будут иметь значительные преимущества. Так, такие страны, как ОАЭ, направляют средства от продажи запасов нефти на разработку необходимой для использования возобновляемых источников энергии инфраструктуры.

Тем не менее подобные технологии уже способствуют укреплению развивающихся стран, таких как Индия. Кроме того, в Африке к югу от Сахары местное производство энергии солнца, ветра и воды создаст новые рабочие места и откроет новые возможности.

Вместе с тем, по мере снижения зависимости от ископаемого топлива Россия, бюджет которой на 40% зависит от нефти и газа, будет всё больше уступать позиции Китаю, на который приходится 40% мировых инвестиций в технологии использования возобновляемых источников энергии. Согласно последним данным, РФ принадлежит менее 15 тыс. патентов в областях «зелёных технологий», США — 100 тыс., а Китаю — 165 тыс.

Подобные изменения окажут разрушительный эффект на экономики таких стран — экспортёров нефти и газа, как Иран, Ирак и Нигерия, которые не сумели добиться диверсификации экономической деятельности или инвестировать в иные области социально-экономического развития.

Кроме того, эксперты предупреждают, что столь резкий сдвиг может пагубно отразиться на всей глобальной финансовой системе, так как отказ от ископаемого топлива создаст обесцененные активы, что и станет окончанием эры нефти, газа и угля.

Карта современного мира, торговые пути, мощь различных государств и союзы между ними формировались под влиянием использования ископаемых видов топлива. Возобновляемые источники энергии, в свою очередь, не связаны с географически сконцентрированными запасами. Это означает, что геотермальная энергия, энергия солнца, ветра, воды, волн и приливов смогут рассредоточивать власть и создавать новые альянсы. Таким образом, главным вызовом XXI века The Times называет управление энергетической трансформацией глобальных экономики и геополитики.

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