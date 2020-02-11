Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.

Ранее СМИ сообщали о существовании взаимной неприязни и конкуренции между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком. Отмечалось, что неприязнь якобы достигла "апогея". В понедельник, 10 февраля, "Украинская правда" заявил о том, что готовится отставка Андрея Богдана.

Отмечается, что руководитель офиса президента Андрей Богдан подал заявление об отставке. 10 февраля он разговаривал о своей отставке с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Богдан обсуждал отставку со своими заместителями, сообщает РИА Новости. Причины, по которым Андрей Богдан решил уйти из офиса президента, не называются.

Источник: Вести

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