Александр Петров объяснил появление у него слез на съемках «Лед-2»

Александр Петров во время работы на съемочной площадке фильма «Лед-2» не раз плакал. В гостях у Аллы Довлатовой в ее вечернем шоу на «Русском радио» знаменитость объяснил, слезы у актера должны появляться не на глазах, а исходить из сердца.

По словам Петрова, актерский организм функционирует по-особенному, и слезы невозможно наработать – они либо появляются, либо нет. Знаменитость уверен, никогда нельзя себя заставлять делать что-то. Например, режиссер картины Жора Крыжовников не принуждал актера плакать. В кино хорошо работают средства выразительности, но Петров против, чтобы это делалось специально. «Слезы должны идти из сердца», — подчеркнул он.

Петров сразу согласился на участие в работе над продолжением картины об Александре Горине, как только прочитал сценарий, хотя изначально был против второй части. Кинозвезда надеется, что проект получился интересным, ярким и смелым, и завоюет своего зрителя. Показ фильма запланирован на 14 февраля.



Петров также отметил, что мечтает стать отцом. «У меня пока нет своих детей. Но я очень хочу их!» — признался Довлатовой актер.

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