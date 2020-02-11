Мнение: Я тучи разведу деньгами

Все-таки, верхушка страну не понимает. Основной запрос – низкий уровень жизни. А власти продолжают выкидывать сотни миллионов рублей на расточительные праздники.

ТАСС сообщает со ссылкой на портал госзакупок, что власти Москвы собираются выделить в 2020 году на разгон облаков 451,8 млн. рублей:

«Оказание услуг по метеозащите города Москвы во время проведения в 2020 году праздничных мероприятий 1 мая, Дня Победы, Дня России и Дня города …»

Интересно, а если в эти дни будет хорошая погода? Просто спишут деньги? То есть украдут? Приписав чистое небо мероприятия по разгону облаков?

Кроме того, как минимум в День города, День России и 1 мая точно можно обойтись без выбрасывания сотен миллионов рублей. Ничего страшного не случится, если над Москвой в эти дни будут облака.

Но разве это интересно Собянину? Или кремлевским?

На глазах у страны, значительная часть которой живет небогато, в Москве готовятся выкинуть на пустое дело сотни миллионов рублей.

ТАСС приводит цифры о прошлых заоблачных тратах:

«… в 2019 году столичные власти выделяли на "разгон облаков" перед праздниками 1, 9 мая, 12 июня и на День города 410,56 млн рублей, в 2018-м — 400 млн, в 2017-м — 293 млн».

Перефразируя Медведева: «Деньги есть, но мы их выстрелим в небо, а вы там, внизу держитесь»

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Источник: СерпомПо

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