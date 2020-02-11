Рябошапка: Двум вернувшимся в Украину экс-беркутовцам не будут менять меру пресечения

Двум бывшим беркутовцам Сергею Тамтуре и Александру Маринченко, которые вернулись в Украину после обмена, не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания. Об этом 10 января сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Дело сейчас находится в стадии судебного разбирательства, и те люди, которые были обменены и которые вернулись, – они как были подсудимыми, так и остаются», – отметил генпрокурор.

Он добавил, что экс-беркутовцы изъявили желание участвовать в судебном процессе дальше и 17 марта будет следующее заседание суда.

«Если придут в суд и не скроются от суда, то, соответственно, вряд ли будут основания менять меру пресечения. Если они не придут, тогда будем реагировать по-другому», – уточнил Рябошапка.

8 февраля экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами украинские власти выдали боевикам «ЛДНР», вернулись в Киев.

Их вместе с еще тремя бывшими бойцами «Беркута» обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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