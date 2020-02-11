Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке, сообщила вечером 10 февраля «Украинская правда».
По словам пяти источников издания, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Глава офиса также обсуждал ситуацию со своими заместителями.
О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.
Источник издания «РБК-Украина» подтвердил, что глава ОП действительно написал заявление. «На этот раз – официально», – сказал собеседник.
По информации «РБК-Украина», заявление пока не принято главой государства.
Другой собеседник издания из окружения Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы президентского офиса, на этот раз он «не стал бы категорично опровергать эту информацию».
«До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая», – добавил он.
Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.
1 августа ряд СМИ сообщили об отставке Богдана Журналистка «Нового времени» Кристина Бердинских обнародовала фото заявления. На снимке не было видно даты, подписи и адресата заявления. Его текст таков: «Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания».
Богдан подтвердил, что писал заявление об уходе. 31 октября он заявил, что пока «не имеет права» уйти в отставку.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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