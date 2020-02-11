Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

11.02.2020, 0:12, Новости дня

Возглавляющий офис украинского президента Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщили источники в окружении Богдана и в кабмине Украины.

Источники «Украинской правды» сообщают, что в понедельник Богдан обсудил отставку с президентом страны Владимиром Зеленским, а также со своими замами. 



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