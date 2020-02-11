Индекс настроений инвесторов в еврозоне упал из-за опасений по поводу коронавируса

Индекс настроений инвесторов в еврозоне упал из-за опасений по поводу коронавируса

11.02.2020, 0:06, Новости дня

Настроения инвесторов в еврозоне в феврале ухудшились впервые за четыре месяца на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса в Китае, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Sentix.

Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в феврале упал до 5,2 пункта с 7,6 пункта в январе.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали падение индикатора до 4,1 пункта.

"Вспышка коронавируса и последующие радикальные меры, принятые китайским правительством, бросают тень на экономические перспективы, — сообщил глава Sentix Манфред Хюбнер. — К счастью, пока эффект ограничен".

"Однако, учитывая значительное ухудшение китайских экономических данных, очевидно, что негативный эффект, вероятно, будет намного больше, если в ближайшие дни не станет ясно, что распространение вируса было прекращено", — добавил Хюбнер.

На этом фоне подындекс, измеряющий ожидания инвесторов в еврозоне, в феврале упал до 6,5 с 9,8 в январе.

Sentix опросил 1086 инвесторов в период с 6 по 8 февраля.

В попытке сдержать распространение вируса власти Китая предписали предприятиям добавить до 10 дополнительных дней к новогодним каникулам, которые должны были закончиться в конце января.

Длительное закрытие заводов в Китае вызвало обеспокоенность в отношении глобальных цепочек поставок.

Источник: Вести



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