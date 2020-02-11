От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

11.02.2020, 0:06, Новости дня

В Москве, в Центральном доме актера на Арбате, ценители джаза смогут стать зрителями необычного музыкального шоу.

Вечером 28 февраля уникальный мультисаксофонист — арт-директор Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня приглашает на джазовый концерт, во время которого он исполнит музыкальные композиции на всех концертных видах саксофона.

Со сцены прозвучат сопрано, альт, тенор, баритон, а также бас-саксофон и флейта.

Музыкальную компанию Сергею Головне на сцене Дома актера составят российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Елизавета Арзамасова, а также актеры Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина – финалисты популярных музыкальных конкурсов Аскер Бербеков и Филипп Лебедев.

Источник: Вести



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