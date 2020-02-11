Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим отразили атаки дронов

Вечером 9 февраля комплексы ПВО "Панцирь-С" на авиабазе Хмеймим успешно отразили две атаки дронов. Об этом сообщается в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова, распространенном в понедельник, 10 февраля.
Как уточняется, ракетный огонь зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" отразил первую атаку с северо-восточного направления на удалении около 2 километров от авиабазы. В ходе второго нападения цель, которая приближалась к базе с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), поразили на расстоянии 6 километров от базы.
В заявлении отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.
По словам Боренкова, атака началась вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток. В настоящее время авиабаза функционирует в плановом режиме, сообщает ТАСС.
Юрий Боренков от имени российского Центра по примирению сторон обратился к командирам боевиков с призывом отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Число умерших от коронавируса превысило 100 человек / 28 января
- Финальный внедорожный Mitsubishi Pajero получил премиум-версию / 13 декабря
- Россия получит данные о счетах от трех британских офшоров / 13 января
- У Польши возникли претензии к освобождению Варшавы Красной армией / 17 января
- Зеленский получил роялти от «Квартала 95» в 5 млн гривен / 3 января
- Названы самые часто эвакуируемые в Москве марки машин / 22 января
- Гончарук призвал украинцев сообщать об известных им залах игровых автоматов / 22 декабря
- Учёные обнаружили неожиданно погасшую «галактику-монстра» / 7 февраля