Капитан российской молодежки переедет в НХЛ. Его ждет «Флорида Пантерз»

Капитан российской молодежки переедет в НХЛ. Его ждет «Флорида Пантерз»

11.02.2020, 0:06, Новости дня

Хоккеист ярославского "Локомотива" и сборной РФ Григорий Денисенко по окончании текущего сезона Континентальной хоккейной лиги сменит клубную прописку. Он станет игроком американского клуба "Флорида Пантерз".

19-летний нападающий ярославцев близок к тому, чтобы подписать контракт с "пантерами", задрафтовавшая его в 2018 году под общим 15 номером, сообщает "Бизнес Online". Между "Флоридой" и самим Денисенко уже достигнута принципиальная договоренность и следующий сезон он начнет уже в составе заокеанского клуба.

Впрочем, пока остается непонятным, когда именно будет совершена сделка – летом в межсезонье или сразу же после завершения "Локомотивом" сезона в КХЛ. Контракт Григория с "железнодорожниками" истекает по окончании текущего сезона.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Денисенко провел в свитере "Локомотива" 32 матча, отметившись девятью (5+4) набранными очками.

Источник: Вести



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