«Бил ногами до крови»: Наталья Штурм рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

Наталья Штурм пояснила общественности о насилии со стороны своего бывшего мужа Игоря Павлова. Он неоднократно кулаками и ногами избивал звезду до крови, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Артистка рассказала, что Игорь Павлов был отличным мужем и семьянином. Единственное, что ему категорически нельзя было делать, так это употреблять спиртное. В состоянии алкогольного опьянения он не мог контролировать свою агрессию и часто вымещал её на жене. Последней каплей, признаётся Наталья Штурм, стал момент, когда он сломал ей нос. «После рождения сына Игорь был пьян неделю. Я зашла в ванную помыть ребёнка, а он несколько раз ударил меня. Брызнула чёрная кровь. Ребёнок кричал, и я попыталась убежать из дома. Он избивал меня ногами на снегу», — делится подробностями артистка.

После этого случая Наталья Штурм обращалась в полицию, но там её заявление не приняли. Она уверена, что муж просто дал взятку. Теперь же он забрал сына и не позволяет ей встретиться с ним, постоянно настраивая ребёнка против матери. В конце своего рассказа Наталья Штурм настоятельно рекомендовала всем, кто столкнулся с домашним насилием, незамедлительно обращаться за помощью в правоохранительные органы и ни в коем случае не терпеть это.

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