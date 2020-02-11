WP — власти США следят за телефонами сограждан, прикрываясь борьбой с нелегалами

The Washington Post обвинил американское правительство в попытке обойти Четвёртую поправку к конституции страны путём приобретения доступа к данным, содержащим информацию о передвижениях владельцев миллионов телефонов в США. При этом в Министерстве национальной безопасности заявили, что используют ограниченную информацию о пользователях и исключительно для поиска нелегальных иммигрантов.



Reuters

В современном мире ни для кого не секрет, что приложения для мобильных телефонов, позволяющие посмотреть прогноз погоды или следить за успехами любимой футбольной команды, собирают и продают информацию о местоположении пользователей. Теперь, как отмечает The Washington Post, оказалось, что покупают её не только рекламные агентства или другие частные предприятия, но и американское правительство.

На прошлой неделе The Wall Street Journal рассказала о том, что федеральные агентства приобрели доступ к данным, содержащим информацию о передвижениях владельцев миллионов телефонов в США, у компании Venntel.

В службах таможенного и пограничного контроля заверили, что имеют доступ лишь к небольшой части информации, кроме того, все поступающие к ним сведения анонимны. Также в Министерстве национальной безопасности США подчеркнули, что использовали эту информацию исключительно для поиска нелегальных иммигрантов.

Однако, как пишет издание, когда информация запрашивается в столь значительных объёмах, невозможно избежать попадания в базу данных сведений о перемещениях американских граждан. Более того, сложно представить, за кем ещё могут установить слежку власти, как только получат юридическое обоснование своих действий.

Обоснование для несанкционированной слежки в данном случае обходит Четвёртую поправку к конституции США. Так, в случае с иском «Карпентер против Соединённых Штатов», суд постановил, что американские органы правопорядка без постановления суда не вправе требовать и получать данные о местонахождении владельца сотового телефона, если такая информация находится у третьей стороны. В связи с этим правительство стало приобретать доступ к этим данным у коммерческих структур — то же самое может делать любая частная компания.

The Washington Post называет подобную стратегию «ужасно циничной». Отсутствие конфиденциальности со стороны корпоративных игроков стало оправданием правительства, для того чтобы обойти право на неприкосновенность частной жизни.

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