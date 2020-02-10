В РФ телеведущая рассмеялась, читая новость об индексации социальных выплат

Ведущая новостей камчатского филиала ВГТРК (Всероссийской гостелерадиокомпании) Александра Новикова рассмеялась во время записи сюжета об индексации социальных выплат для льготников. Видео с ее реакцией выложили 9 февраля на YouTube-канале «Коктейль Молотова».

Новикова читала текст новости о том, что набор социальных услуг, который входит в состав ежегодной денежной выплаты, проиндексировали и с 1 февраля его размер составляет «чуть более» 1,5 тыс. руб. (около 573 грн).

«Из которых почти 900 руб. (343 грн. – «ГОРДОН») льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 руб. (52 грн. – «ГОРДОН») может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на международный проезд к месту лечения и обратно», – говорила она.

После слов о «международном проезде» ведущая рассмеялась.

«Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться… А остальные – на международный проезд! Вы это читали?» – сказала она.

Через пару минут Новикова извинилась перед коллегами и предложила переписать сюжет.

ВИДЕОВидео: КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА / YouTube

Источники журнала «Сноб» в ВГТРК заявили, что всю команду, участвовавшую в записи, уволят, так как после «таких выкрутасов» перед журналистами «закрывают все дороги».

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев сказал изданию «Подъем», что имя человека, который выложил ролик с реакцией Новиковой, известно, но пока никто не наказан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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