В РФ телеведущая рассмеялась, читая новость об индексации социальных выплат

В РФ телеведущая рассмеялась, читая новость об индексации социальных выплат

10.02.2020, 23:54, Новости дня

Ведущая новостей камчатского филиала ВГТРК (Всероссийской гостелерадиокомпании) Александра Новикова рассмеялась во время записи сюжета об индексации социальных выплат для льготников. Видео с ее реакцией выложили 9 февраля на YouTube-канале «Коктейль Молотова». 

Новикова читала текст новости о том, что набор социальных услуг, который входит в состав ежегодной денежной выплаты, проиндексировали и с 1 февраля его размер составляет «чуть более» 1,5 тыс. руб. (около 573 грн). 

«Из которых почти 900 руб. (343 грн. – «ГОРДОН») льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 руб. (52 грн. – «ГОРДОН») может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на международный проезд к месту лечения и обратно», – говорила она.

После слов о «международном проезде» ведущая рассмеялась. 

«Извините, я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться… А остальные – на международный проезд! Вы это читали?» – сказала она. 

Через пару минут Новикова извинилась перед коллегами и предложила переписать сюжет. 

ВИДЕОВидео: КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА / YouTube

Источники журнала «Сноб» в ВГТРК заявили, что всю команду, участвовавшую в записи, уволят, так как после «таких выкрутасов» перед журналистами «закрывают все дороги».

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев сказал изданию «Подъем», что имя человека, который выложил ролик с реакцией Новиковой, известно, но пока никто не наказан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика