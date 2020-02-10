Марусе Зверобой избрали меру пресечения, коронавирус убил почти 100 человек. Главное за день

Дело об угрозах Зеленскому

Печерский райсуд Киева избрал волонтеру Марусе Зверобой меру пресечения в виде личного обязательства до 9 апреля 2020 года. Она подозревается в угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На суде Зверобой несколько раз грубо выражалась в адрес сотрудников прокуратуры и главы государства.

Эвакуация из Уханя

Посольство Украины в Китае объявило, что эвакуация украинцев из очага вспышки коронавирусной инфекции пройдет 11 февраля. Где эвакуированных разместят на карантин, пока неизвестно.

Жертвы вируса

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 908, Таким образом за сутки скончалось 97 человек. Общее число зараженных превысило 40 000.

Бушует ураган

Ураган «Киара» привел к отмене сотни авиарейсов и остановке поездов в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Великобритании. Скорость ветра достигала 150 км/ч.

Дело «Сети»

Семерых фигурантов дела организации «Сеть», которых подозревали в подготовке терактов перед выборами президента России и чемпионатом мира по футболу в 2018 году, военный суд в РФ приговорил к срокам от шести до 18 лет.

Обострение в Идлибе

Войска сирийского президента Башара Асада нанесли артиллерийский удар в зоне деэскалации в провинции Идлиб, погибли пять турецких военнослужащих, заявили в Анкаре. В ходе ответного удара нейтрализованы более 100 противников, утверждает военное ведомство Турции.

Преемник Меркель

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что передаст председательство в правящей германской партии ХДС и сосредоточится на работе министром обороны. Кто возглавит партию, став таким образом преемником канцлера Ангелы Меркель, уходящей со своего поста в 2021 году, пока неизвестно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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