«Донбасская модель»

В РФ снова упрощают получение гражданства.

О качестве законотворчества и бюрократии в России, равно как и о запутанности процедуры получения гражданства РФ, свидетельствует 187 (или 228?) и явно не последняя попытка ее упростить. На сей раз нам сообщают, что иностранцам больше не придется отказываться от имеющегося у них гражданства. Возможно, отменят требования непрерывного проживания претендента в течение пяти лет в РФ и подтверждения законного источника дохода. Работа над новой правкой закона «О гражданстве РФ» в правительстве завершается, скоро ее внесут в Госдуму, и на весенней сессии примут.

Это распространение на всех мечтающих о российском паспорте «донбасской модели»:

беженцы из него в Россию безуспешно писали заявления об отказе от гражданства Украины, Киев не отвечал: видимо, украинское гражданство — единственное, от которого нельзя отказаться.

Сейчас соискателям гражданства РФ вовсе не надо будет никуда обращаться, кроме присутственных мест РФ. И это, безусловно, справедливо и хорошо.

Но почему именно эти поправки в весь перечерканный закон вызвали резонанс? С началом осознания властью демографических проблем (как она их понимает) налажен уже конвейер: 4 февраля, например, Госдума в первом чтении приняла законопроект, что позволит иностранцам, живущим в РФ и имеющим совершеннолетних дееспособных детей — жителей РФ, получать гражданство по упрощенной процедуре. А еще по ней же, упрощенной, смогут получить гражданство те иноплеменники, кому 18 лет исполнилось во время рассмотрения заявления. Такое облегчение норм происходит теперь едва ли не каждую неделю, в т.ч. президентскими указами.

Смягчение — не ужесточение: радоваться бы надо. Вот только очевидно, что очередная «оттепель» вызвана не стремлением кому-то облегчить жизнь.

В противном случае российскому государству логичней было бы упростить, прежде всего, процедуру получения гражданства РФ не иноземцам, а россиянам — тем, что родились в РФ от родителей-россиян, но Россией своими не признаются. Всем российским «неграм» (негражданам), апатридам, «бг» (лицам без гражданства), вынужденным иностранцам в своем отечестве. Однако государство РФ озабочено не справедливостью, не эфемерным достоинством страны, а рабочими руками (и, наверное, верным электоратом), only business, поэтому РФ нужны не постаревшие в глотании пыли у ПВС россияне, а молодые и здоровые мигранты. Закон о гражданстве правится именно под новую миграционную концепцию Кремля, в поиске дополнительных трудовых ресурсов.

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Такая зацикленность властей на демографии и экономике не может не вызывать почти всеобщее подозрение (см. комментарии хоть на сайте РИА «Новости», хоть в соцсетях), что народ замещают на другой, более трудолюбивый и непритязательный, на азиатов. Хоть власти прямо цифры не называют, «Коммерсантъ», должно быть, не от фонаря говорит о поставленной задаче «привлечь в Россию как можно больше новых жителей — от 5 млн до 10 млн». Это до 2025 года, и это — к уже имеющимся мигрантам. И это — на фоне стареющего и убывающего коренного населения России. (Я слышал более скромные контрольные цифры притока — 300 тыс. в год, но, возможно, они устарели.)

Между тем штука в том, что свежие поправки вряд ли станут катализатором новой массовой иммиграции из Средней Азии. У РФ уже были соглашения о двойном гражданстве с Туркменией (до 18.05.2015) и с Таджикистаном (до сего дня), и это никак не выделяло приток из них в РФ по сравнению, скажем, с Узбекистаном или Киргизией. Кто хочет, тот и так сюда оттуда приедет, паспорта — дело десятое. Если же расчет на этнических русских или славян за рубежами РФ, то новые поправки действительно позволят «паспортизировать диаспору за рубежом», но потомки эмигрантов, получив паспорт, в Россию, конечно, массово не поедут. Хотя в жизни бывает всякое. И если мигрантская «оттепель» хоть кому-то из них облегчит жизненный выбор — уже замечательно.

«Мы не на земле живем — на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 600 млн было бы, если б не войны, революции и преобразования» (Виктор Астафьев).

То есть три четверти страны — в братских могилах, расстрельных рвах, забытых и застроенных массовых захоронениях. И за границей. Теперь власть полагает, что подземную, нерожденную и уехавшую Россию компенсируют мигранты. Ну если мир исчерпывается экономическими соображениями, то, наверное, это выход.

Правда, однако, в том, что никто и никого заменить не может. Со ставкой на мигрантов, а не на свой народ, которому не находится здесь места и применения, который продолжает из страны уезжать, РФ не исчезнет — просто станет другой.

Алексей Тарасов

Обозреватель

Источник: Новая газета

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