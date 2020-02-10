Доклад ООН: Пхеньян продолжает развивать ядерную и ракетную программы в нарушение санкций

Северная Корея в прошлом году продолжала развивать баллистическую и ядерную программы в нарушение санкций ООН, отмечается в конфиденциальном отчете организации, с которым ознакомилось в понедельник агентство Reuters.

Страна также незаконно импортировала нефтепродукты и экспортировала каменный уголь на сумму около 370 миллионов долларов с помощью китайских барж, добавляют авторы доклада.

67-страничный доклад был представлен комитету Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи и должен быть опубликован в следующем месяце, в то время как США пытаются возобновить переговоры по денуклеаризации с КНДР.

«В 2019 году Корейская Народно-Демократическая Республика не прекратила незаконные ядерную и баллистическую программы, которые она продолжает развивать в нарушение резолюций Совета Безопасности», – отмечают независимые наблюдатели.

«Несмотря на обширный собственный потенциал, страна использует незаконные внешние источники снабжения для получения некоторых компонентов и технологий», – добавляют эксперты.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года. На протяжении последующих лет санкции ужесточались в попытке лишить Пхеньян финансирования для ядерной и баллистической программ.

По словам наблюдателей, в стремлении обойти санкции Северная Корея начала экспортировать миллионы тонн сырьевых товаров, что запрещено с 2017 года.

«По данным одной из стран-членов, с января по август 2019 года КНДР экспортировала 3,7 миллиона тонн каменного угля на сумму около 370 миллионов долларов», – говорится в докладе. Как сообщается, большинство поставок осуществляется с помощью перегрузки между северокорейскими судами и китайскими баржами, которые поставляли уголь напрямую в три порта в заливе Ханчжоувань и на объекты вдоль реки Янцзы.

Также сообщается, что Северная Корея экспортировала в китайские порты не менее миллиона тонн песка на сумму около 22 миллионов долларов.

Китай неоднократно заявлял, что соблюдает санкционный режим ООН.

По словам наблюдателей, Северная Корея также продолжает незаконно импортировать нефтепродукты путем перегрузки с судна на судно и прямых поставок.

С 2017 года объем импорта нефтепродуктов в КНДР не должен превышать 500 тысяч баррелей в год. Как сообщают наблюдатели со ссылкой на США, с 1 января по 31 октября прошлого года Северная Корея многократно превысила этот показатель.

Хотя санкции ООН не нацелены против мирного населения Северной Кореи, в докладе отмечается, что они «без сомнения, повлекли за собой непреднамеренные последствия для гуманитарной ситуации и усилий по оказанию гуманитарной помощи, хотя в силу ограниченного доступа к данным и информации, нет надежной методологии, позволяющей отделить санкции ООН от иных факторов».

Россия и Китай выражают опасения, что санкции могут негативно сказываться на мирных жителях, и выражают надежду на то, смягчение некоторых ограничений поможет выйти из тупика в ядерных переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.

Однако США, Франция и Великобритания настаивают, что пока не время снимать санкции.

Северная Корея заявила, что более не будет соблюдать обязательства по приостановке ядерных и ракетных испытаний, связав это с недостаточной гибкостью позиции США на переговорах и «жестокими и бесчеловечными санкциями».

В докладе ООН отмечается, что в прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний и запущено не менее 25 ракет, в том числе новых видов.

Наблюдатели также пришли к выводу, что Пхеньян продолжает проводить кибератаки в отношении финансовых институтов и криптовалютных бирж по всему миру.

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