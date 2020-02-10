VOAэкспресс 10 февраля 2020

Бюджет США
Президент Дональд Трамп в понедельник предложил проект федерального бюджета США на 2021 финансовый год объемом 4,8 триллиона долларов.
Новый бюджет предполагает выделение средств на инфраструктурные проекты и оборону, и предлагает сэкономить 2 триллиона долларов на расходах на обязательные программы в США. Под сокращение попадают социальные программы, включая Medicaid, а также иностранная помощь – ее предлагают урезать на 21%.
Увеличить финансирование военных и строительство стены на границе с Мексикой за счет урезания социальных программ и иностранной помощи Трамп предлагал и в прошлогоднем бюджетном предложении. Тем не менее, тогда бюджетный план провести через Конгресс не удалось.
Нынешний план о расходах администрации может ждать та же участь: вряд ли подконтрольная демократам Палата представителей согласится с предложениями президента, особенно в год выборов.
Демократы выбирают кандидата в президенты от партии
Во вторник в штате Нью-Гэмпшир пройдут праймериз среди демократов, которые сражаются за право стать соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.
Накануне голосования Пит Буттиджич и Берни Сандерс, по итогам кокусов в Айове занявшие первое и второе места соответственно, стремятся закрепить успех, а девять их соперников, в том числе сенатор Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден, – вырваться вперед.
Оскар-2020
Триумфатором оскаровской церемонии стала лента «Паразиты» режиссера Пона Чжун Хо. Впервые в истории лучшим фильмом года признана кинокартина, снятая не на английском языке.
Лучшим исполнителем главной роли киноакадемики признали Хоакина Феникса за роль в «Джокере», лучшей исполнительницей – Рене Зельвегер за фильм «Джуди». Лучшими актерами второго плана стали Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).
Новая Конституция – новый мем
«Добавить в Конституцию лавровый лист и перец по вкусу». О чем говорит появление нового мема – «прописать в Конституции»? Ксения Туркова – об отношении россиян к главному документу страны. Авторская колонка для программы Александра Герасимова «Оно вам надо?»
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