VOAэкспресс 10 февраля 2020

VOAэкспресс 10 февраля 2020

10.02.2020, 23:52, Новости дня

Бюджет США

Президент Дональд Трамп в понедельник предложил проект федерального бюджета США на 2021 финансовый год объемом 4,8 триллиона долларов.

Новый бюджет предполагает выделение средств на инфраструктурные проекты и оборону, и предлагает сэкономить 2 триллиона долларов на расходах на обязательные программы в США. Под сокращение попадают социальные программы, включая Medicaid, а также иностранная помощь – ее предлагают урезать на 21%.

Увеличить финансирование военных и строительство стены на границе с Мексикой за счет урезания социальных программ и иностранной помощи Трамп предлагал и в прошлогоднем бюджетном предложении. Тем не менее, тогда бюджетный план провести через Конгресс не удалось.

Нынешний план о расходах администрации может ждать та же участь: вряд ли подконтрольная демократам Палата представителей согласится с предложениями президента, особенно в год выборов.

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Триумфатором оскаровской церемонии стала лента «Паразиты» режиссера Пона Чжун Хо. Впервые в истории лучшим фильмом года признана кинокартина, снятая не на английском языке.

Лучшим исполнителем главной роли киноакадемики признали Хоакина Феникса за роль в «Джокере», лучшей исполнительницей – Рене Зельвегер за фильм «Джуди». Лучшими актерами второго плана стали Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»).

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