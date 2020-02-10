OPPO предложила смартфон с многофункциональным стилусом

Китайская компания Oppo зарегистрировала новый патент, который предполагает возможность выпуска смартфона с уникальным стилусом.

В частности, данный дополнительный аксессуар является частью корпуса. Особенностью стилуса следует указать то, что он обладает дополнительным микрофоном, приемником сигнала, а также необходимыми кнопками. В свою очередь, габариты стилуса несколько больше, чем фирменный аксессуар S Pen.

Некоторые источники склонны полагать, что предложенная новинка является планшетом, а не смартфоном. Наличие данного патента предполагает возможность выхода девайса, однако в компании могут в любой момент принять решение в пользу отказа от реализации серийного исполнения гаджета.

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