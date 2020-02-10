В РФ появились новые смартфоны Samsung Galaxy S10 Lite и Note10 Lite

Южнокорейская компания Samsung продемонстрировала новые фотографии смартфонов Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.

Уже из названия девайсов можно сделать вывод, что обе новинки является более упрощенными модификациями топовых флагманских смартфнов. В частности, модель Galaxy Note10 Lite получила фирменный стилус и будет продаваться на местном рынке по цене от 40 тысяч рублей. Клиенты смогут выбрать модель в белом, черном и красном цвете корпуса.

Что касается устройства Galaxy S10 Lite, то его ценник составит 45 тысяч рублей. Клиенты смогут приобрести смартфон в синем, черном и перламутровом цвете. Аппарат получит 6,7-дюймовый дисплей с высоким разрешением и отверстием для фронтальной камеры. Смартфон имеет мощный чип Exynos 9810 с 6 гигабайтами оперативной памяти.

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