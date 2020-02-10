HMD готовит возрождение культового смартфона Nokia N9

Известный бренд HMD Global в скором времени может возродить выпуск телефона Nokia, который появится уже до конца нынешнего года.

Речь идет о модели Nokia N9, которая в финальном исполнении получит название Nokia N9 Remastered Edition. В свою очередь, производитель пока не называет никаких подробностей об аппарате. Известно, что новинка будет продемонстрирована участникам выставки в Барселоне. Напомним, оригинальная модель впервые появилась в 2011 году и работает на базе ОС Meego собственного производства.

Несмотря на то, что девайс утратил актуальность, однако данная модель сможет оказаться крайне привлекательной для клиентов за счет применения современных параметров и актуальной оболочки.

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