Мнение: Вырождение «Эксперта»

Для меня журнал «Эксперт» все последние 20 лет висел как бы на двух гвоздях: в начале — колонка Привалова, в конце — колонка Максима Соколова. Это был железный повод его покупать, даже при условии, что в «серединке» журнала читать будет совсем нечего и не о чем.

Потом, лет 6 назад, один гвоздик выдернули — Максима Соколова по до сих пор неизвестным мне причинам из «Эксперта» выперли, и там остался один Привалов. Увы! Однако в то же время пошло стремительное деградирование всей сферы российских печатных СМИ, уже целые журналы (не колонки!) стали пропадать одни за другим — и на этом мрачном фоне даже одна — но гарантированная! — колонка умного человека Привалова, каждую неделю, в снег и в зной, делала и сам «Эксперт» неким «островком стабильности» в море стремительной деградации иисчезновения вообще всех СМИ России, и заставляло за «Эксперт» держаться; я продолжал его упорно находить и покупать. Иногда там было что-то интересное и помимо Привалова, иногда не было — но Привалов держал уровень, а я продолжал брать «Эксперт», в последнее время по совсем уж удивительным ценам типа 150 р. за тощий номер (то есть по цене — как за Плейбой).

Увы, деградация — штука такая, она редко сама поворачивается вспять. Она даже не замирает. Вот и с «Экспертом», похоже, процесс пошел дальше: с февраля они и Привалова убрали. Вместо него — какой-то идиот «патриотического» толка, ни слога, ни мыслей, один сплошной путинизм-патриотизм.

Вот и «Эксперт» кончился. Без него общественно-политических печатных журналов вообще не остается. Пустыня. И всем довольное народонаселение.

Источник: Размышления вольного социолога

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