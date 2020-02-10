В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

Современный мир полон удивительных научных открытий. Но как разобраться в астрофизике, органической химии и искусственном интеллекте за 20 свободных минут в день?

В честь Дня российской науки, который наша страна отметила 8 февраля, компания Google подготовила интересную подборку: топ-10 образовательных видео на YouTube.

В представленную подборку вошли ролики российских научно-популярных YouTube-каналов, в том числе снятые специально для проекта "Отвечает Менделеев", о котором "Вести.Наука" рассказывали ранее.

К слову, ежедневно миллиард просмотров на YouTube приходится именно на образовательный контент, а десять из десяти опрошенных считают платформу источником новых полезных знаний.

Нужна ли нашему организму соль?

В этом видео вы узнаете, как соль помогает нам думать. Именно компоненты соли — ионы натрия и хлора — участвуют в проведении нервных импульсов в головном мозге.

Почему долина называется Кремниевой

Что такого примечательного в кремнии, в честь которого названа та самая долина? Авторы канала "Ай, Как просто!" расскажут о применении этого химического элемента в современной электронике.

Как стать киборгом

Обычный российский киборг Константин Дебликов рассказывает о бионических протезах и роли титана в технологии протезирования, а помогает ему Фёдор Сенатов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник НИТУ "МИСиС", генеральный директор компании Biomimetix.

Как котики помогли открыть йод?

В этом видео вы узнаете, как одна кошка оказалась в нужном месте в нужное время и стала виновницей открытия нового химического элемента, который теперь есть в каждом доме.

Последний шанс победить искусственный интеллект

Почему мы так боимся искусственного интеллекта? Роботы, и правда, скоро поработят человеческую расу? Бояться стоит… но вовсе не того, к чему нас готовят книги, фильмы и видеоигры. Про это расскажет научно-популярный блогер Артур Шарифов.

Анти-Вселенная существует?

Что, если отразить весь мир в зеркале или запустить время в обратную сторону? Про состояние, где всё наоборот, узнаете на канале Дмитрия Побединского.

Что, если бы динозавры жили на другой планете?

Без динозавров эволюция и история человечества приняли бы совсем другой оборот. А что было бы, если бы они не вымерли? Какой могла бы быть жизнь людей по соседству с гигантскими ящерами, можно увидеть в этом видео.

Что находится подо льдами Антарктиды?

В самом холодном месте планеты нет рептилий и амфибий, а все сухопутные млекопитающие завезены туда человеком. В этом видео вы узнаете, какие организмы выживают в полярных льдах.

10 таинственных мест, где гравитация не работает

Здесь подниматься в гору легче, чем спускаться, а вода проливается вверх, а не вниз. Звучит фантастически, правда? Некоторые из этих удивительных тайн природы удалось раскрыть, а некоторые так и остались загадкой.

Почему самолёты не летают над Тихим океаном?

Почему на рейсах Лос-Анджелес — Сингапур самолёты делают крюк и не летят напрямую через Тихий океан? Об этом и других тонкостях авиаперелётов, над которыми вы никогда не задумывались, расскажет это видео.

Узнать больше о том, какую роль наука, и в частности химия, играет в самых разных сферах нашей жизни — от моды и красоты до транспорта и технологий — можно на канале проекта "Отвечает Менделеев".

Этот проект ” детище компании Google и Российского химико-технологического университета имени Менделеева, ряда других российских вузов, популярных блогеров рунета и, конечно же, учёных-химиков.

Напомним, что "Вести.Наука" подробно рассказывали об открытии этого проекта: оно стало значимым событием ушедшего Международного года Периодической таблицы имени Дмитрия Ивановича Менделеева.

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Текст:

Вести.Наука

Источник: Вести

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