Украинский «Нафтогаз» приготовился к приватизации

После отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от "Нафтогаза" можно провести приватизацию компании, сообщил глава украинской энергетической госкомпании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

По словам Коболева, после отделения оператора ГТС Украины (анбандлинга) "ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать", при этом Коболев отметил, что компанию можно приватизировать частично или полностью.

Как сообщил глава "Нафтогаза", его компания уже давно предлагала разместить на бирже миноритарный пакет акций компании для сохранения донора бюджета, снятия дискуссии о зарплатах, улучшения корпоративного управления, а также получения еще большего количества денег и получения существенной суммы от этой компании.

"Если результат понравится, продать и все остальное", — сообщил Коболев.

Коболев считает, что первичное размещение акций (IPO) "Нафтогаза" может быть подготовлено за 3 года, поскольку компания лишилась монопольных функций, а власти и правление компании не видят рисков для энергобезопасности страны "при нормальном регулировании"

"Сделайте шаг, и закройте дискуссии", — добавил Коболев.

Как отмечалось ранее, 15 января правительство Украины утвердило перечень стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать", — сообщил Гончарук.

В первой части перечня перечислено несколько десятков предприятий, занимающихся разными сферами деятельности, в том числе энергетических и оборонных, среди которых "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укрзализница" ("Украинская железная дорога") "Укрпочта" и другие.

В документе указано, что часть государственного капитала в этих предприятиях не должна быть менее 50% плюс одна акция. То есть частичная приватизация этих компаний кабмином допускается, однако государство будет владеть большинством их акций.

Источник: Вести

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