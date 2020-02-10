Иран намерен отказаться от зависимости экономики страны от экспорта нефти

Власти Ирана хотят уйти от зависимости страны от экспорта нефти, о чем сообщил посол Исламской Республики Иран в столице РФ Казем Джалали.
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" иранский посол отметил, что иранские власти с самого начала хотели снизить продажу сырья, поскольку это не преимущество, когда страна продает сырье, а закупает продукты.
Дипломатический представитель Ирана подчеркнул, что на данный момент доля экспорта нефти в бюджете страны "незначительна".
Власти Ирана не хотят претендовать на управление экономикой страны без пополнения бюджета за счет экспорта нефти.
"Уверен, что этот путь пройдем очень хорошо", — заключил Джалали.
Ранее отмечалось, что введение США санкций против Ирана и Венесуэлы помогло российским экспортерам нефти увеличить поставки сырья за 11 месяцев 2019 года. Сообщалось, что физический объем экспорта российской нефти в Турцию по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 4,5 раза с 1,69 до 7,55 млн тонн.
Причина столь стремительного роста — резкая переориентация турецких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ранее использовавших иранское сырье.
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