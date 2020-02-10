Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в медицинских и промышленных целях разрешается выращивание отдельных видов снотворного мака и конопли.
В документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что для производства наркотических и психотропных средств, которые в дальнейшем используются в медицинских целях и в ветеринарии, разрешается культивирование мака снотворного с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ.
Также в постановлении уточняется, в каких случаях разрешается их выращивание в иных промышленных целях, а что по-прежнему остается под запретом.
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