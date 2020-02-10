Кремль: Путин не вмешивается в дело «Сети»

Президент РФ Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу террористической организации "Сети" (запрещена в РФ), поручая провести тщательную проверку расследования на соответствие закону. Однако вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны президента. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он напомнил, что президент регулярно получал свежую информацию по данному делу от спецслужб. В конце 2018 года на заседании СПЧ Путин поручил проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети" и "Нового величия". По словам занимавшего тогда должность председателя Совета по правам человека Михаила Федотова, задержанные по делу "Сети" пожаловались в СПЧ на пытки.
Как сообщалось ранее, по решению суда, фигуранты дела приговорены на сроки от 6 до 18 лет заключения.
Участники преступного сообщества готовили теракты, вооруженный мятеж и насильственный захват власти. ФСБ признало "Сеть" террористическим сообществом.
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