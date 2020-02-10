Прилетевший из Китая уфимец пошел сдавать анализы: медики разбежались по кабинетам

Медперсонал инфекционной больницы Уфы, куда пришел молодой человек, даже побоялся общаться с ним.

Молодой человек по имени Илья после 8-месячного пребывания в Китае вернулся в родную Уфу, а через какое-то время почувствовал недомогание. Как рассказал

ufa1.ru отец Ильи, в семье сына маленький ребенок, вот тот и решил пойти в инфекционную больницу №4 сдать анализы на коронавирус.

Пришел и сходу в регистратуре заявил дескать прилетел из Китая и хочу сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал показал ему на приемное отделение и убежал. Дежурная в приемном отделении тоже сбежала. Врач вообще предпочел говорить с молодым человеком через закрытую дверь и указала на служебный выход. Одним словом, от Ильи попытались избавиться. Семья была шокирована таким отношением медперсонала.

В пресс-службе Минздрава Башкирии заявили, что данный случай не оставят без внимания. Казалось бы медики должны быть осведомлены, как надо вести себя с пациентами, тем более в инфекционной больнице. А повели себя как рядовые обыватели. Как это случилось, к примеру, в поселке Ужовка в Челябинской области, где жители выступили против карантинного пункта для граждан Китая. Или как пенсионерка на Урале, которая преградила путь автобусу, везущему китайцев на карантин.

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