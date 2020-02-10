Известная поговорка — наглядно

Известная поговорка — наглядно

10.02.2020, 23:30, Новости дня

Ролик с коровой, которая пытается удержаться на льду, покорил Сеть.

Хоть и говорят, что поговорки придумывают люди, исходя из жизненных ситуаций, но такое встретишь не так уж и часто. А вот «ЯП» где-то нашел ролик, из которого понятно, что «корова на льду» — это реально.



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