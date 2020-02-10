Известная поговорка — наглядно

Ролик с коровой, которая пытается удержаться на льду, покорил Сеть.
Хоть и говорят, что поговорки придумывают люди, исходя из жизненных ситуаций, но такое встретишь не так уж и часто. А вот «ЯП» где-то нашел ролик, из которого понятно, что «корова на льду» — это реально.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Состояние троих из четырех пострадавших в ДТП под Оренбургом оценивается как тяжелое / 8 декабря
- Стало известно о нападении на незаконную американскую базу в Сирии / 6 декабря
- В Москве прошли пикеты в поддержку политзаключенных / 28 декабря
- «Число дьявола»: в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666 / 6 февраля
- Глава “Укрзалізниці” пытается уволить начальника Юго-Западной железной дороги, но тот отказывается уходить – СМИ / 8 февраля
- МРК «Ингушетия» провел стрельбы в Черном море / 3 декабря
- Видео: Коронавирус проник в Россию / 1 февраля
- Сторонники ПЦУ на Украине попытались захватить храм с помощью покойника / 21 января