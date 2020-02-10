В Иркутске СК проверяет дома для детей-сирот с невыносимыми условиями проживания

В Иркутске СК проверяет дома для детей-сирот с невыносимыми условиями проживания

10.02.2020, 23:30, Новости дня

Дома для детей-сирот в микрорайоне Топкинском Иркутска проверяет Следственный комитет. Данная проверка инициирована после многочисленных жалоб жильцов дома № 81.

Ранее "Вести-Иркутск" уже писали о невыносимых условиях, в которых вынуждены там жить некоторые семьи. У жителей накопилась целая папка отписок от чиновников, например, уже четыре года, по данным "Водоканала", инженерные сети остаются бесхозными. Квартирная плата за маленькую однокомнатную квартиру достигает 6 тысяч рублей в месяц. А в мэрии вообще открещиваются от этого здания, утверждая, что дом в ведении Минимущества региона, которое является собственником социального жилья.

Следователь следственного отдела по Кировскому району города Виктор Шагдуров сообщил, в результате осмотра сотрудниками службы государственного строительного надзора проблемных домов были выявлены многочисленные нарушения. Они допущены в ходе строительства данных объектов. В настоящее время начата проверка должностных лиц, допустивших эти нарушения.

Текст:
ГТРК "Иркутск"

Источник: Вести



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