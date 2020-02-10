«Дельфийский Омск — 2020» пройдет под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Дельфийский Омск — 2020» пройдет под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

10.02.2020, 23:30, Новости дня

Стартовал прием заявок на участие в культурном проекте "Дельфийский Омск – 2020". В его рамках с 24 по 29 апреля в Омской области пройдут XIX молодежные Дельфийские игры РФ и XV открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ "Мы помним…".

Ожидается, что в Играх примут участие более 2000 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет. В этом году состязания пройдут по 30 номинациям классического, народного и современного искусства.

Во всех мероприятиях культурного проекта — и в творческих выступлениях участников, и в проведении церемоний открытия и закрытия — найдет отражение тема 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дельфийские игры — это соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом РФ были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика