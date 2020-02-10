Приемная мать избила ребенка за неправильное написание буквы «Ж»

В отношении приемных родителей правоохранительные органы проводят проверку.

Органы опеки Москвы вплотную займутся семьей, где приемная мама била ремнём сына, не справляющегося с домашним заданием по правописанию. Об инциденте говорится на сайте московского департамента труда и социальной защиты.

Выяснилось, что школьник неправильно выводил букву «Ж», за что и подвергся избиению.

По информации департамента, 24 января работникам службы социальной защиты управления МВД стало известно, что мальчик семи лет явился в школу с ушибами и синяками. Информацию о жестоком обращение было решено проверить.

Следы травм у ребенка подтвердились, когда сотрудник отдела соцзащиты приехали домой к ученику. Он рассказал о наказании при помощи ремня со стороны приемной матери.

«После случившегося психологом семейного центра была проведена первичная диагностика опекунов и ребенка. Результаты диагностики показали, что родители и мальчик привязаны друг к другу; мать и отец готовы и дальше заботиться, заниматься развитием ребёнка; в семье стабильные отношения; родители стремятся сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. С приемными родителями запланирована более подробная и всесторонняя диагностика, на основании которой будет принято решение о возвращении мальчика в семью», – сообщает департамент.

Сотрудники соцзащиты во время посещения ребенка вызвали скорую помощь, мальчика отправили в больницу, медработники не нашли основания для его госпитализации.

«Социальные работники снова посетили семью. Приемная мама подтвердила, что ударила ребенка ремнем за невыполнение домашнего задания. Женщина говорила, что впервые наказала мальчика и очень сожалеет о случившемся. Приемные родители написали заявление о временном помещении мальчика в учреждение соцзащиты», – заявили в департаменте, добавив, что с ребёнком работают психологи и педагоги.

Семья приехала в Москву в 2017 году из провинции. Ребенка взяли под опеку в 2016 году.

В 2019 году сотрудники отдела соцзащиты несколько раз посещали семью. Они обнаружили, что у мальчика и приемных родителей установились хорошие отношения. Раньше о жестоком обращении с ребенком в этой семье сигналы не поступали. На учёте и социальном обслуживании семья не состояла.

«В отношении приемных родителей правоохранительными органами проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Напомним, что в январе органы опеки в Москве приехали в квартиру, где пожилая гражданкагрозила выбросить в окно своего правнука.

Ранее мы писали, как в Москве школьник избил учительницу прямо во время урока за сорванные наушники.

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