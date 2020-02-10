Американская звезда «Няни» Фрэн Дрешер винит в появлении у себя рака изнасилование

Американская звезда «Няни» Фрэн Дрешер винит в появлении у себя рака изнасилование

10.02.2020, 23:21, Разное

Американская звезда шоу «Няня» Фрэн Дрешер, пережившая изнасилование и рак матки, уверена во взаимосвязи событий. Мысленно отрицая жуткий эпизод в своей жизни, она, как считает, подтолкнула развитие болезни.
Разносторонне талантливая актриса и писательница, телеведущая и благотворительница Фрэнсин Дрешер всегда отличалась позитивным мышлением и неунывающим характером. После трагического происшествия, когда ворвавшиеся в её дом преступники надругались над ней и её подругой на глазах у беспомощного мужа Питера Джейкобсона, которого предварительно связали, она приняла решение вычеркнуть факт насилия из своего сознания. Но перед этим помогла полиции поймать бандитов и изолировать их навсегда от общества. Через 15 лет после диагностирования у неё рака матки Дрешер пришла к выводу, что слишком долго игнорировала душевную боль от случившегося. Вовремя сделанная операция позволила ей надеяться на долгую жизнь, ведь прошло уже почти 20 лет.

Но эту историю Дрешер уже не стремилась изгнать из своего сознания, написав книгу под названием «Рак шмак», а затем основала организацию Cancer Schmancer, целью которой стал призыв к женщинам — следить за своим здоровьем, чтобы даже в случае страшной болезни, диагностировать её на ранних стадиях.



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