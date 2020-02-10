Торнадо из летучих мышей обрушился на город в Австралии, заточив людей в домах

Торнадо из летучих мышей обрушился на город Ингем, расположенный в Австралии. В какой-то момент тысячи животных захватили улицы муниципалитета, что вынудило местных жителей спрятаться в своих домах.
Летучие мыши активно двигались в воздухе, покрывали деревья и крыши домов. При этом работники санитарной авиации оказались вынуждены временно приостановить собственную деятельность ввиду создания сильной помехи со стороны особей. В Ингеме люди стараются не выходить из домов, а школьники прекратили посещение учебных заведений.
Глава местной администрации Раймон Джайо пошутил, мол, все летучие мыши Австралии слетелись именно в их город. Помимо прочего, австралийцы отмечают, к ним стали прибывать большие группы туристов, заинтересованных в наблюдении за рекордным скоплением летучих мышей. Один из местных чиновников Боб Каттер обратился к жителям с призывом стрелять по навязчивым представителям рукокрылых. Он считает, что существуют моменты, когда соблюдение закона приводит к сильному ухудшению ситуации. Каттер подчеркивает, сейчас настал именно такой.
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