Захарова раскритиковала действия Японии в ситуации с карантинным лайнером

Захарова раскритиковала действия Японии в ситуации с карантинным лайнером

10.02.2020, 23:19, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess, которое находится на карантине из-за коронавируса.

Захарова заявила, что власти Японии «не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Русское радио».

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что обсуждала данную проблему с «нашими экспертами».

Япония «действует хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы», сказала Захарова.

Напомним, лайнер оказался в карантине, так как среди пассажиров был житель КНР (он сошел в Гонконге), у которого обнаружен коронавирус. По последним данным, общее число заболевших на лайнере достигло 130 человек.

На судне находятся 24 россиянина, в том числе и дети.



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