Мнение: Таиландская рулетка

У восточного побережья острова Пхукет около 8:15 столкнулись два катера. На одном из катеров находились 39 российских туристов, на другом — только тайский экипаж. В результате столкновения 12-летняя девочка и 6-летний мальчик погибли, еще 21 человек получили травмы.
Не удивлен. Путешествия на катерах в прибрежных водах Пхукета – это всегда рулетка. Тайские экипажи катеров – чересчур безбашены….
Источник: Ирек Муртазин
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