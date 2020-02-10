Мнение: Таиландская рулетка

Мнение: Таиландская рулетка

10.02.2020, 23:18, Разное

У восточного побережья острова Пхукет около 8:15 столкнулись два катера. На одном из катеров находились 39 российских туристов, на другом — только тайский экипаж. В результате столкновения 12-летняя девочка и 6-летний мальчик погибли, еще 21 человек получили травмы.

Не удивлен. Путешествия на катерах в прибрежных водах Пхукета – это всегда рулетка. Тайские экипажи катеров – чересчур безбашены….

Источник: Ирек Муртазин



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