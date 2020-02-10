Продажи смартфонов в Китае могут упасть вдвое из-за коронавируса

Аналитики прогнозируют, что из-за активной стадии эпидемии коронавируса могут существенно снизиться продажи новых смартфонов на китайском рынке.
В свою очередь, производственные планы крупных разработчиков могут существенно измениться в пользу сокращения работы. Азиатский регион испытывает тяжелые испытания, выраженные в текущих сложностях из-за глобальной эпидемии. Производители различной продукции уже констатируют существенное сокращение объемов продаж из-за сложностей с лечением.
В последнее время также наблюдается дефицит с выходом некоторых моделей, которые отсутствуют в продаже, однако продолжают демонстрировать высокий интерес у клиентов. Остальные подробности пока не называются.
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