OPPO анонсировал выпуск смартфона с семью камерами

Китайский бренд OPPO в скором времени сможет выпустить новый смартфон, особенностью которого станут одновременно семь камер.

Также аппарат сможет похвастаться своим уникальным дизайном, не имеющим аналогов в современных устройствах. Вместе с тем смартфон от OPPO получил форму шестиугольника или круга, чего никогда ранее не использовали в подобных аппаратах. Передняя камера, в свою очередь, получит лишь одинарный модуль, встроенный в верхней части экрана.

Кроме того, новый смартфон исключает порты для зарядки и привычные физические кнопки. Остальные характеристики нового смартфона от OPPO не раскрываются, но специалисты уверены, что здесь применят продвинутые характеристики и топовые параметры.

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