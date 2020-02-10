Мнение: Стагнация спроса на нефть, удар коронавируса по экономике и смертность из-за закрытия АЭС

1. Международный валютный фонд выдал пессимистичный прогноз о будущем мирового нефтяного рынка. Спрос на нефть будет расти медленно, на грани стагнации, и достигнет пика в 115 миллионов баррелей в 2041 году (по сравнению с сегодняшними 100 миллионами баррелей в сутки). Затем потребление увеличиваться уже не будет – по причине роста энергоэффективности, что больно ударит по многим странам-нефтепроизводителям:

https://lenta.ru/news/2020/02/07/arabsandoil/

Сильнее всего, по данным фонда, заморозка спроса ударит по странам-экспортерам нефти из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Бахрейну, Кувейту и Оману.

Они могут растратить свои сбережения в два триллиона долларов к 2034 году из-за того, что экономика этих стран преимущественно ориентирована на экспорт углеводородов, выручка от которого упадет с 23 до 10 процентов их ВВП к 2050 году. МВФ советует арабским государствам соблюдать политику бюджетной экономии, провести масштабные экономические реформы и диверсифицировать экономику.

Таким образом, в ближайшие десятилетия арабские нефтяные страны могут лишиться сбережений и растерять своё экономическое и политическое влияние.

России, как видим, в этом списке нет. Во-первых, потому что нефть уже сейчас занимает в нашей экономике куда меньшую долю, чем в странах Залива, и мы гораздо слабее зависим от экспорта углеводородов:

https://ruxpert.ru/Нефтяная_игла

Во-вторых, потому что мы уже сейчас предпринимаем немалые усилия по импортозамещению и диверсификации нашей экономики, а наша технологическая база несравнимо выше, чем у арабов.

В-третьих, население арабских стран быстро растёт, а наше в ближайшие лет десять, судя по всему, расти не будет или почти не будет. Это значит, что слабый спрос на нефть и истощение месторождений гораздо сильнее скажутся на странах ОПЕК, в отличие от России.

2. Коронавирус уже успел замедлить квартальный рост китайской экономики примерно на процент, дальше может быть хуже. С неизбежностью это скажется и на России:

https://lenta.ru/articles/2020/02/06/coronavirus/

Эффект коронавируса поставил под вопрос перспективы роста китайской экономики в 2020 году. Теперь некоторые аналитики пророчат ей спад до двух процентов в первом квартале. Власти Китая обсуждают пересмотр целевых показателей текущего года по росту ВВП и готовят экстренный антикризисный план по поддержке экономики. Он будет включать меры по накачиванию финансовой системы миллиардами долларов, увеличению государственных расходов и предоставлению налоговых льгот для борьбы с потенциальной безработицей. <…>

…настоящим испытанием для России может стать падение цен на нефть. Дело в том, что вынужденный карантин для предприятий в Китае после завершения новогодних праздников привел к снижению спроса на сырье со стороны КНР — главного потребителя топлива в мире — на 20 процентов. В результате цены на Brent обвалились ниже 55 долларов за баррель — это минимум более чем годового периода. Ситуация на сырьевых рынках привела к панике среди нефтяных держав. В странах ОПЕК+ заговорили о проведении экстренного заседания, чтобы обсудить возможность дальнейшего сокращения добычи для поддержания цен.

Если ситуация с ценами на нефть не исправится, она может ударить по планам России ускорить рост экономики страны в 2020 году. Речь идет о предложении президента Владимира Путина увеличить социальную поддержку населения, что должно было добавить росту ВВП страны 0,24 процентного пункта в текущем году. Теперь, по оценке аналитиков Citi, на планы Путина повлияет удешевление нефти, что замедлит рост экономики России на 0,28 процентного пункта.

Впрочем, руководители российского Минэнерго заверяют, что пока падения спроса на нашу нефть и уголь в Китае нет:

https://lenta.ru/news/2020/02/07/koronavirus_neft/

Кстати, к вопросу о том, зачем строить гигантские и крайне дорогие трубопроводы в Китай. Экспортируя нефть и газ через трубу, мы не рискуем заразиться никаким вирусом. В ином случае – моряки торговых судов или железнодорожники могут стать жертвами инфекции.

3. Промежуточные итоги борьбы за экологию. Из-за закрытия АЭС в Германии умирает больше 1100 человек ежегодно:

https://www.gazeta.ru/science/2020/02/04_a_12943615.shtml

Использовав технологии машинного обучения, экономисты обработали статистические данные, собранные за период 2011-2017 годов, и пришли к выводу, что выработка энергии АЭС Германии почти полностью замещалась сжиганием угля, что привело к выбросам в атмосферу дополнительно 36 млн тонн углекислого газа, или увеличению их на 5%.

Что более удручающе — увеличение сжигания угля привело к большему загрязнению атмосферы частицами и диоксидом серы,

что привело дополнительно к 1100 смертям в год от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые подсчитали, что увеличившиеся выбросы в атмосферу и вызванная этим преждевременная гибель людей стоили немецкому обществу в $12 млрд ежегодно. Исследование показало, что понесенные государством траты не идут ни в какое сравнение со стоимостью поддержания АЭС в работоспособном состоянии даже с учетом рисков техногенных аварий и стоимости утилизации отработанного ядерного топлива.

Кроме того, отключение атомных станций привело к удорожанию электроэнергии, что сыграло на руку ее производителям, однако рядовые потребители были вынуждены платить больше.

Источник: Место для дискуссий

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