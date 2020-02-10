64-ядерный чип AMD установил мировой рекорд разгона

Процессор Threadripper 3990X, располагающий 64 ядрами, установил сразу шесть мировых рекордов разгона. Оверклокерам — специалистам по экстремальному разгону — под никами TSAIK, Splave и safedisk удалось раскрутить тактовую частоту новейшего чипа AMD до 5,5 ГГц.
Самый высокий результат показало оборудование, собранное TSAIK. Используя жидкий азот, он разогнал все 64 ядра самого производительного процессора Threadripper 3-го поколения до 5548,71 МГц. Для этого были задействованы материнская плата MSI Creator TRX40 и модуль оперативной памяти DDR4 на 1866 МГц, пишет TechRadar.
Splave установил чип AMD на «материнку» ASRock TRX40 Taichi. С этим «железом» специалист обновил рекорды в тестах GPUPI 1B, Geekbench 3 (в многоядерном режиме) и Cinebench R20, разогнав процессоры до 5475,43 МГц, 5375 МГц и 5305,88 МГц соответственно. В первых двух он также применял охлаждение на жидком азоте.
В свою очередь, safedisk при помощи Threadripper 3990X взял два рекорда в wPrime 1024m и Cinebench R15. Специалист поднял тактовую частоту до 5125 МГц и 5225 МГц соответственно.
Продажи Threadripper 3990X начались несколько дней назад. В США новинку можно купить за $3999. Чип располагает 64 физическими ядрами и 128 вычислительными потоками — это вдвое больше, чем у флагманской модели 2990WX 2-го поколения.
64-разрядный чип вряд ли заинтересует рядового потребителя. Больше дорогостоящая новинка AMD подойдет специалистам, которые профессионально работают с 3D-графикой и видео.
Текст:
Вести.Hi-tech
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-премьера Киргизии посадили на 15 лет / 6 декабря
- Окраина сирийского Алеппо вновь попала под обстрел, есть погибшие и раненые / 5 февраля
- Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве / 8 февраля
- В Волгоградской области автобус с опрокинулся в кювет, пострадали дети / 29 января
- В тренерский штаб Шевченко в сборной Украины вошел итальянец, который становился чемпионом Англии / 4 февраля
- Хоркина осудила решение ВАДА наказать Россию на четыре года / 9 декабря
- Зеленский рассказал, какие аргументы приводил Путину по вопросу границы на Донбассе / 10 декабря
- Трубоукладчик «Северного потока – 2» Allseas приостанавливает работы в связи с санкциями США / 21 декабря