Коронавирус стал причиной подорожания товаров в Китае

Из-за вспышки коронавируса в Китае поднялись цены на продукты питания. Об этом 10 февраля пишет CNN.

В частности, повышаются цены на еду, которая составляет почти треть расходов китайских потребителей. Свинина подорожала 116% по сравнению с прошлым годом, овощи – на 17%. Цены на медикаменты выросли на 2,3%, а на одежду – на 0,6%.

Отмечается, что в Национальном бюро статистики Китая признали роль коронавируса в росте цен. .

В ответ китайские власти ищут пути для регулирования цен на овощи и медикаменты, призывая компании увеличить производство и не устанавливать «заоблачные цены».

Телеканал отмечает, что в конце прошлого месяца регуляторы в Шанхае оштрафовали супермаркет на $290 тысяч после того, как обнаружили завышение цен на овощи на 692%. Из-за подобных ситуаций, Верховный суд Китая недавно заявил, что взвинчивание цен может быть наказано тюремным заключением, добавили в CNN.

К борьбе против накручивания цен присоединились и гиганты электронной коммерции Alibaba (BABA), JD.com (JD) и Meituan, объявив, что будут тщательно следить за ценами и удалять товары с завышенными ценами или запрещать продавцам повышать цены.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию к концу суток 9 февраля число погибших от нового коронавируса в КНР составило 908 человек. Количество подтвержденных случаев заражения достигло 40 171. В то же время 3281 пациент был выписан из больниц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет